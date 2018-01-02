بالصور.. وزراء الدفاع والصناعة والإعلام الجدد يؤدون القسم أمام الأسد
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أدى، اليوم الثلاثاء،وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، ووزير الصناعة محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام عماد عبد الله سارة الجدد ، القسم الدستوري أمام الرئيس بشار الأسد .
وأعرب الأسد للوزراء الثلاثة الجدد خلال اجتماع بعد أدائهم القسم عن تمنياته لهم بالنجاح في مهامهم.
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وكان الرئيس السوري قد أصدر مرسوما أمس الاثنين، يقضي بإجراء تعديل حكومي شمل وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.
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المصدر: سانا
نادر همامي
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