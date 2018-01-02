بالصور.. وزراء الدفاع والصناعة والإعلام الجدد يؤدون القسم أمام الأسد

أدى، اليوم الثلاثاء،وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، ووزير الصناعة محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام عماد عبد الله سارة الجدد ، القسم الدستوري أمام الرئيس بشار الأسد .

إقرأ المزيد

وأعرب الأسد للوزراء الثلاثة الجدد خلال اجتماع بعد أدائهم القسم عن تمنياته لهم بالنجاح في مهامهم.

sana

وكان الرئيس السوري قد أصدر مرسوما أمس الاثنين، يقضي بإجراء تعديل حكومي شمل وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.

sana

sana

المصدر: سانا

نادر همامي