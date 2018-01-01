الأسد يعين وزيرا جديدا للدفاع

أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، تعديلا وزاريا طال 3 حقائب في حكومة البلاد وهي الدفاع والصناعة والإعلام.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر، اليوم الاثنين، مرسوما أطلق عليه رقم 1 للعام 2018، يقضي "بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيرا للإعلام".

وكان العماد علي عبد الله أيوب يتولى، منذ الـ18 يوليو/تموز من العام 2012، منصب رئيس أركان الجيش العربي السوري، وحل، في موقع وزير الدفاع، محل العماد فهد جاسم الفريج، الذي شغل هذه الحقيبة كذلك منذ الـ18 يوليو/تموز من العام 2012.

ولم تصدر الرئاسة السورية حتى الآن أي تعليق حول ما إذا سيتم تعيين الفريج، الذي تولى رئاسة أركان الجيش قبل أيوب، لأي منصب جديد أم لا.

المصدر: حساب الرئاسة السورية في فيسبوك + RT

رفعت سليمان