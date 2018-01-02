ردا على إطلاق صوارخ من غزة .. الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع حماس

أفاد المركز الصحفي للجيش الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية أغارت على منشأة عسكرية تابعة للمسلحين من حركة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق الصواريخ مجددا من أراضي القطاع.

وجاء في بيان صدر عن ممثل عن الجيش الإسرائيلي ونشر على موقع تويتر: "ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا المساء قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بغارة على المنشأة العسكرية التابعة لحماس جنوب غزة".

#عاجل قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع #غزة وسقطت في الاراضي الاسرائيلية دون وقوع اصابات او اضرار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١ يناير، ٢٠١٨

أغارت طائرات سلاح الجو الليلة الماضية على مجمع عسكري تابع لحركة #حماس_الإرهابية في جنوب قطاع #غزة وذلك ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه #اسرائيل في وقت سابق مساء أمس. يعتبر جيش الدفاع منظمة #حماس الإرهابية مسؤولة وحيدة لما يحدث في #قطاع_غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن عدد حوادث قصف الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ازداد، بعد اعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة للدولة العبرية. وحملت إسرائيل حركة حماس في قطاع غزة مسؤولية قصف الأراضي الإسرائيلية، مطالبة إياها بضمان مراعاة نظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية كلها.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا