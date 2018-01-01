إطلاق صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في باحة إحدى المجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب، ولم تخلّف إصابات أو أضرار.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقطت في الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار".

وكانت قذيفة صاروخية سقطت في وقت سابق من اليوم، بالقرب من الجدار الحدودي من قطاع غزة، دون أن تخلف إصابات أو أضرار أيضا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر قولها إن مجموعة فلسطينية أطلقت صاروخا باتجاه المجلس الإقليمي"أشكول" شرقي خان يونس، لكنها سقطت بالقرب من السياج المحيط بقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يبلغ عن سماع صافرات الإنذار، في المناطق المحاذية للقطاع، قبل الإعلان عن سقوط القذائف.

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المصدر: وكالات

إياد قاسم