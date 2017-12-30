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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة
Reuters Amir Cohen
طائرة حربية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه، مساء السبت، ضربة جوية لمواقع حركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من هناك على منطقة شعار هنيغيف وسدود نيغيف، يوم الجمعة.

وأوضح متحدث باسم الجيش في تغريدة على صحفته في موقع تويتر، أن الضربة استهدفت مركز رصد لحماس في جنوب القطاع، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي تحمل الحركة "مسؤولية الوضع وتبعاته".

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المصدر: صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر

قدري يوسف

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