الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه، مساء السبت، ضربة جوية لمواقع حركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من هناك على منطقة شعار هنيغيف وسدود نيغيف، يوم الجمعة.

وأوضح متحدث باسم الجيش في تغريدة على صحفته في موقع تويتر، أن الضربة استهدفت مركز رصد لحماس في جنوب القطاع، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي تحمل الحركة "مسؤولية الوضع وتبعاته".

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Today, in response to the rockets launched yesterday at Sha'ar HaNegev & Sdot Negev regional councils in southern Israel, the IAF targeted a Hamas observation post in southern Gaza. The IDF holds Hamas accountable for the situation & its consequences — IDF (@IDFSpokesperson) December 30, 2017

المصدر: صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر

قدري يوسف