إسرائيل تطلق قذائف على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أفاد مراسلنا في غزة بأن إسرائيل أطلقت قذائف على عدة نقاط رصد لحركة حماس ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 3 صواريخ تم إطلاقها باتجاه إسرائيل من قطاع غزة صباح اليوم الجمعة.

وحسب التقارير الإعلامية، سقط الصاروخ الثالث في منطقة مفتوحة في النقب.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء تزامنا مع مراسم إحياء ذكرى الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول بإحدى البلدات القريبة من الحدود، والذي قتل خلال الحرب على غزة في عام 2014، والذي يعتقد بأن جثته لا تزال محتجزة لدى حركة حماس.

المصدر: RT، وكالات

أنطون زوييف