العبادي يحدد الأسباب التي مكنت "داعش" من السيطرة على مدن عراقية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن "داعش" لم يكن ليحتل المدن العراقية لولا الفساد والفاسدون الذين استولوا على أموال الدولة وكانوا سببا في هذه الكوارث.

إقرأ المزيد

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال مشاركته في مهرجان "نصر العراق الحاسم"، أمس السبت، على أهمية الحفاظ على النصر على "داعش" وعلى وحدة البلاد، موضحا أن التنظيم الإرهابي لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وشدد على "عدم السماح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات"، مضيفا أن "بعض الطائفيين عادوا مجددا إلى زرع الفتنة والمتاجرة بدماء الشهداء"، وأشار إلى أن "وقوف الدول والعالم معنا هو لمصلحتهم".

وحذر العبادي من "الفكر المنحرف وخطورته"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار باليقظة والحذر وألا نهدأ أبداً وسنستمر لحين القضاء على آخر إرهابي".

وأشاد العبادي بتضافر جهود "الحشد الشعبي" والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر وقوات البيشمركة الكردية لتحرير الموصل.

وقال رئيس الحكومة العراقية إن جهود الإعمار ستشمل كافة المحافظات لأن جميعها تضررت.

وكان العبادي حذر من أن الخلافات السياسية يمكن أن تمهد الطريق أمام تنظيم "داعش" لشن هجمات، وذلك في إشارة إلى النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.

المصدر: وكالات

نادر همامي