تونس تفكك خلية تكفيرية في سيدي بوزيد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم أمس السبت، مداهمة خلية تكفيرية مكونة من 8 أفراد تعقد اجتماعات سرية وتحرض على الإرهاب بسيدي بوزيد، التي انطلقت منها الاحتجاجات في تونس عام 2010.

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فرقة "الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكنت يوم الجمعة، من توقيف 8 عناصر تكفيرية متورطة ضمن الخلية التي نجحت هذه الفرقة في تفكيكها بمعتمدية جلمة يوم الخميس".

إقرأ المزيد

على صعيد آخر، قالت إذاعة "شمس إف إم" إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عنصر "تكفيري" بمنزل في ولاية نابل.

وقالت وزارة الداخلية إنه "بتفتيش هاتفه (التكفيري) الجوال تم العثور على صور لعناصر مسلحة وتعليقات تحرّض على رجال الأمن وتكفر الدولة، إضافة إلى صور وتدوينات لتنظيم داعش الإرهابي بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به بسبب "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس