أنباء عن اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط طهران

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في ساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وتظهر هذه الفيديوهات المنشورة اليوم السبت لحظات فض عناصر الأمن المظاهرة في الساحة.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن نحو 70 متظاهرا احتشدوا في ساحة الثورة، وهم يرددون شعارات سياسية مناهضة للحكومة.

وفي تسجيل آخر، يطلق المحتجون المعتصمون أمام جامعة طهران هتافات: "إصلاحيون ومحافظون انتهى كل شيء".

وجاء ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات معارضة في مدن إيرانية أخرى، وذلك تنديدا بالغلاء والفساد وانتقادا لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر تجمعا للأكراد في مدينة شهر كرد غرب البلاد، وهم يهتفون: "الموت للديكتاتور".

وكذلك، أكدت صور بثتها وسائل الإعلام عن انتشار عناصر الأمن في مدينة تبريز شمال شرق البلاد، تحسبا لاضطرابات جديدة محتملة.

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تجدر الإشارة إلى أن إيران تشهد في الأيام الأخيرة حملة احتجاجية واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع خروج مسيرات حاشدة مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولاية الفقيه في طهران ومدن أخرى.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف