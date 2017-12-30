الكلاب الشاردة تثير أزمة في لبنان.. والتحقيق جار مع المسؤولين!

أثارت مسألة تسميم الكلاب الشاردة في منطقة الغبيري اللبنانية موجة من الاستنكار والتنديد بما اعتبره العديد استفزازا للمشاعر، لما تضمنته المشاهد المتداولة من بشاعة وإجرام.

وأشعلت فيديوهات وصور لكلاب مقتولة في الغبيري مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام اللبناني، وقام العديد من السياسيين بالتنديد، على غرار وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الذي طلب التحقيق مع بلدية الغبيري حول الموضوع بسرعة.

طلب الوزير #المشنوق من مديرية الإدارات والمجالس المحلية في وزارة #الداخلية والبلديات التحقيق مع بلدية #الغبيري حول الفيديوهات والصور التي يتمّ تناقلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل لعملية #تسميم عدد من #الكلاب، وطلب إنجاز التحقيقات بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) 29 décembre 2017

كذلك، سارع النائب وليد جنبلاط لنشر صورة عبر حسابه في "تويتر" تجمعه بكلبه أوسكار. وعلق عليها قائلا: "إن تسميم الكلاب في الغبيري وبالسابق في الشويفات، مرورا بغيرها من المناطق هو إجرام ودليل تخلّف وجهل مطلق في التربية العامة".

من جهته، عبر الرئيس اللبناني ميشال عون من خلال حسابه على "انستغرام" عن موقفه من تسميم الكلاب، وقال: "طرق المعالجة متعددة، وهي قطعا ليست في ‏المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي"، وأرفق هذه الكلمات بصورة له مع كلبه.

اذا كان من كائن ليذكرنا بإنسانيتنا ويعلمنا الاخلاص والمحبة والوفاء والحنان فهو الكلب .ان تسميم الكلاب في الغبيري وبالسابق في الشويفات مرورا بغيرها من المناطق هو اجرام ودليل تخلف وجهل مطلق في الترببة العامة .كم من درس علينا ان نتعلم للحفاظ على الطبيعة والبيئة للوصول الى المواطنة pic.twitter.com/4xdcx3ACks — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 29 décembre 2017

بدورها، كشفت العضو في جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات (BETA) عبير عدنان أن "الكلاب المقتولة ليست مسعورة كما ادعت البلدية".

وأشارت عدنان، في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، إلى أن الاتصالات التي وردت إلى الجمعية كثيرة، وتم التأكيد من خلالها أن هذه الكلاب ليس هجومية بل لطيفة، وأن أشخاصاً عدة كانوا يقصدون مكان وجودها لإطعامها واللعب معها".

ودانت عدنان ما حصل، قائلة "هذه جريمة لا مبرر لها".

#مجزرة_الغبيري واحذر ان تؤذي نفس لا يعلم بـ أنينها الا الله.💔💔😢 pic.twitter.com/gfRmIWn6TU — 🇱🇧رسيل (@jemnina_1) 29 décembre 2017

في غضون ذلك، أكدت بلدية الغبيري أن ما أقدم عليه عناصر المفرزة الصحية هو عمل فردي ومستنكر، وقد تم توقيف العناصر التي نفذت ذلك وأحالتهم إلى التحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية والتأديبية بحق المخالفين منهم.

المصدر: وكالات

رُبى آغا