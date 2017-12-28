كوساتشوف: بين روسيا ومصر شراكة استراتيجية

أشاد قسطنطين كوستتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، بدور الروابط البرلمانية في تعزيز العلاقات بين روسيا ومصر.

وأثناء لقاء عمل جمع بين كوساتشوف والسفير المصري لدى موسكو، إيهاب أحمد طلعت نصر، يوم الأربعاء، أشار البرلماني الروسي إلى متانة علاقات العمل الحالية بين قيادات مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي ومجلس النواب المصري، مؤكدا استعداد الجانب الروسي لتفعيل الاتصالات مع الطرف المصري على مستوى اللجان البرلمانية المختصة.

وذكر كوساتشوف أن روسيا ترى في مصر دولة صديقة وشريكة لها، مشيرا إلى مصالح مشتركة بين البلدين في حل الأزمات الإقليمية.

المصدر:RT

قدري يوسف