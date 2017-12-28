مصر تستعد لحدث وطني في "حلايب وشلاتين"

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام، أنها ستبث شعائر صلاة غد الجمعة من حلايب وشلاتين، وذلك في إطار الاهتمام بالوصول إلى كافة ربوع مصر، وهذه الرسالة التي يقوم عليها الإعلام الوطني.

وأكدت الهيئة أنه ستتم إذاعة برنامج تلفزيوني وإذاعي أسبوعيا من حلايب وشلاتين، وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام أن هذا سيكون التوجه خلال الفترة القادمة لتعزيز روح الانتماء للوطن والدعم الاعلامي المتواصل لأهالينا في الجزء العزيز من أرض مصر.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بناء 100 منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية، في إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب الحدودي، حيث تؤكد القاهرة "أحقيتها" في هذه المنطقة؛ لعدة اعتبارات، بينها "التزامها بالقانون الدولي فيما التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحا وملزما قانونيا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة".

وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويا أمام مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

وفي أكتوبر الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية المثلث، "إما بالحوار، أو بالتحكيم الدولي".

المصدر: مواقع مصرية