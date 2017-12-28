الكرملين: لم يكن هناك تعاون وثيق مع واشنطن بشأن سوريا

صرح الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأنه لم يكن هناك تعاون وثيق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، لكن هناك قنوات للاتصال، ومن الضروري أن تستمر بالعمل.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "للأسف، لم يكن هناك تعاون وثيق بشكل خاص بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا"، مضيفا أن "قنوات لتبادل المعلومات قائمة، ونحن نأمل بأنها ستستمر بالعمل".

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وفي معرض حديث عن المشاكل التي يجب حلها في العمل المشترك لروسيا والولايات المتحدة: "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للتعاون بشأن التسوية السورية. وحتى الآن لا يوجد هذا التعاون".

وامتنع بيسكوف عن التعليق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن الأسئلة بهذا الصدد يجب توجيهها إلى وزارة الخارجية الروسية.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف