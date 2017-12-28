السفارة المصرية بعمان تصدر بيانا بخصوص مقتل مواطن مصري في الأردن

لقي مواطن مصري مقيم في الأردن مصرعه أمس الأربعاء، إثر تعرضه للضرب على رأسه منذ أيام.

وأعلنت سفارة مصر لدى الأردن أنها تتابع إجراءات تجهيز ونقل جثمان المواطن المصري علي السيد محمد مرسي إلى أرض الوطن، عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعي ومدعي عام مدينة الزرقاء.

وأفادت السفارة في بيان لها بأن مرسي توفي إثر مضاعفات الكسور في الجمجمة، وما أحدثته من نزيف داخلي، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة ملف التعويضات الخاص بالمواطن المتوفي من طرف المكتب العمالي والمستشار القانوني للسفارة المصرية لدى الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن مرسي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عدد من المواطنين الأردنيين، بسبب خلاف على 2000 دينار بين المجني عليه والجاني لشراء سيارة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا