أردوغان: نحن مع إجماع السوريين لكن على الأسد أن ينسحب من اللعبة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد ووصفه "بالإرهابي" وقال إنه لا يمكن أن يكون جزءا من الحل السياسي في سوريا لأنه "مارس إرهاب الدولة "

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج بتونس، وقال أردوغان: "لا مكان للأسد في الحل لأنه قتل قرابة مليون سوري". واعتبر أن القبول بالأسد حاكما لسوريا "يظلم القتلى وذويهم".

وشدد على أنه لا يمكن السير في الحل مع بقاء الأسد في السلطة وقال إن "بشار الأسد دمر سوريا وعليه أن ينسحب من اللعبة".

ونوه بأن جولات أستانا هي مبادرة مكملة ومتممة لمبادرة جنيف، "ونحن مع اجتماع السوريين ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم".

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المصدر: وكالات

إدوارد سافين





