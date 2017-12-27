البحرين منارة للتعايش.. المسيحيون يحيون الميلاد في قلب المنامة

احتفل المسيحيون في البحرين بأعياد الميلاد، وسط حضور ومشاركة كبيرة من مختلف الطوائف والجاليات الموجودة بالمملكة، مؤكدين أن البحرين منارة للتعايش بين الطوائف والأديان.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد غصت الطرقات المحيطة بكنيسة القلب المقدس وسط المنامة بالمتوافدين لإحياء الأعياد.

وأقيم القداس في الكنيسة، وردد الحاضرون الترانيم، وتبادل المسلمون والمسيحيون رسائل التهنئة التي تحمل مشاعر السلام والمحبة للجميع.

وأشاد جميع المشاركين في القداس بالبحرين من حيث التسامح الديني وإقامة الطقوس الدينية بكل حرية، إذ عبروا عن سعادتهم بوجود أشجار الميلاد والزينة في معظم الشوارع والمجمعات التجارية الكبرى.

من جانبه قال الأب أندريه رزق الله، وهو ضيف البحرين بالأعياد قادما من لبنان، "نحتفل اليوم بميلاد يسوع بين أهلنا وأحبائنا بالبحرين.. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا البلد الجميل، وما رأيته كان مفاجئا بالنسبة إليّ، فهنا الناس يمارسون طقوسهم واحتفالاتهم الدينية بكل حرية ومحبة وسلام".

هذا وشكر المحتفلون البحرين لمنحها الحرية الكاملة للمحتفلين بإقامة الطقوس الدينية، ما يدل على مدى الترابط والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع.

المصدر: المركز الإعلامي لسفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية

نتاليا عبدالله