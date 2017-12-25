حميميم: انتهاكات فردية لوقف إطلاق النار في سوريا

أكد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أنه لازال يسجل حالات انتهاك وقف الأعمال العدائية في المناطق السورية.

وأوضح متحدث باسم المركز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن "المركز خلال اليومين الأخيرين، استمر في تسجيل بعض الحالات المنفصلة لانتهاك وقف إطلاق النار".

وقال المتحدث: "العمل لا يزال مستمرا لتوصيل المساعدات الإنسانية"، مضيفا أنه "تم خلال اليومين الأخيرين، تقديم مساعدات إنسانية لسكان بلدة أيوب في محافظة القنيطرة ومظلوم في محافظة دير الزور، كما تلقى السكان أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية، فيما حصل 153 سوريا على المساعدة الطبية".

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وذكر أن "الحكومة السورية تنظر في خطط إرسال القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2018".

وفيما يخص اللاجئين السوريين، قال المتحدث، إنه "يجري العمل على تقييم مدى استعداد البلدات لعودة اللاجئين، ويجري تحديد حالة ونظام ترميم البنية الأساسية ذات الأهمية الاجتماعية، مثل مرافق إمدادات المياه والكهرباء، والمؤسسات الطبية، والمدارس، والمخابز".

وأشار إلى أن 467 شخصا عادوا خلال يوم واحد إلى منازلهم في محافظات حلب ودير الزور وحمص.

المصدر: وكالات

إياد قاسم