الدفاع الروسية: التهدئة في مناطق خفض التصعيد ساعدت على تقليص الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التهدئة المعلنة في مناطق وقف التصعيد في سوريا، في الفترة ما بين 21 و23 من هذا الشهر، أسهمت في تقليص الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.

وقال متحدث باسم المركز الروسي المعني بالمصالحة الوطنية في سوريا، مساء اليوم السبت، إن العمل مستمر على تسوية النزاع في البلاد بطرق سلمية، مشيرا إلى انضمام قريتين جديدتين، هما مشرفة أرجل بريف حلب، والمهاجرين في ريف حمص، إلى وقف الأعمال القتالية.

وأضاف المتحدث باسم المركز الذي يتخذ من مطار حميميم بريف اللاذقية مقرا له، أن الضباط الروس يخوضون مفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة في أرياف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة حول انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف