ليبيا.. مصرع 3 عمال باستنشاق غاز فحقل نفطي

أفاد مصدر ليبي، اليوم الأحد، بأن 3 عمال اثنان منهم سودانيان لقوا حتفهم باستنشاق كميات من الغار في حقل "زلطن" للنفط والغاز في ليبيا.

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وقال المصدر إن العمال الثلاثة توفوا إثر استنشاقهم الغاز أثناء أعمال صيانة في الحقل، في حين نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقي العلاج".

جدير بالذكر، أن الحقل تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ويضخ ما بين 35 و 40 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز

أحمد باديان