السعودية.. إشعارات بالإخلاء لـ 187 مخيما

وجهت بلدية الروضة التابعة لأمانة العاصمة السعودية الرياض، إنذارات لإصحاب مخيمات مخالفة في منطقة الثمامة شمالي مدينة الرياض بإزالتها.

وأفادت جريدة "الرياض" السعودية، بأن عدد المخيمات المهددة بالإزالة بعد انتهاء المهلة المحددة، بلغ 187 مخيما، تضم 77 غرفة من مادتي الزنك والخشب.

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وقال رئيس بلدية الروضة عبدالله الطيار: "البلدية أزالت أيضا 18 موقعا لبيع الشاي لمخالفتهم شروط البلدية". مؤكدا أن "الجولات مستمرة للحد من المخالفات".

من جهتها، أزالت بلدية منطقة "العليا" التابعة لأمانة الرياض 256 تعديا على مواقف عامة في حملة قامت بها البلدية، وأصدرت بحق المخالفين غرامات.

المصدر: جريدة الرياض

أحمد باديان