"الأطواق الثلاثة" في كركوك لحماية أعياد الميلاد

أعلنت قيادة عمليات فرض القانون بمحافظة كركوك شمال العراق، تطبيق خطة الأطواق الثلاثة لحماية المدنيين والمحتفلين بأعياد الميلاد والسنة الجديدة داخل المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن معن السعدي في مؤتمر صحفي: "قوات مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية أطلقت عملية الأطواق الأمنية الثلاثة، وهي سور كركوك الخارجي وطوقين في مركز المدينة"، مبينا أن "الخطة تهدف إلى حماية الكنائس والأسواق والمساجد والحسينيات والدوائر الحكومية".

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وأضاف السعدي، أن "الخطة الأمنية بدأت الأحد وتستمر لأسبوع واحد".

ولفت السعدي الانتباه إلى أنه "تم تأمين كافة المناطق ونشر فرق مكافحة الإرهاب والشرطة في جميع المواقع".

وكان قائد عمليات فرض القانون في كركوك، أعلن الأربعاء الماضي، عن إلقاء القبض على أكبر عصابة لسرقة السيارات في المحافظة.

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي