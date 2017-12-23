وزير خارجية إيطاليا يقوم بزيارة خاطفة لليبيا

قام وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو إلفانو بزيارة قصيرة للعاصمة الليبية طرابلس في إطار التعاون المستمر بين البلدين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

والتقى الوزير الإيطالي مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مقدمهم رئيسها فايز السراج، كما تفقد سفينة إيطالية يساعد طاقمها خفر السواحل الليبيين.

Min. #Alfano a #Serraj: “l’Italia sostiene con convinzione il quadro istituzionale previsto dall’Accordo di Skhirat, il Consiglio Presidenziale e l’Esecutivo di Accordo Nazionale e incoraggia la leadership libica a proseguire sulla via del dialogo politico inclusivo”. pic.twitter.com/6YiUK8oguv — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#Libia Ministro #Alfano in visita all’equipaggio del Moto Trasporto Costiero Capri: la nave della @ItalianNavy fornisce supporto tecnico manutentivo alle navi della Marina e della Guardia Costiera libica per contribuire alla crescita delle loro capacità operative pic.twitter.com/aHWDpz1EGb — StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وصرح إلفانو للصحافيين، أنه أجرى محادثات "غنية ومهمة" مع المسؤولين الليبيين، مذكرا بأن إيطاليا هي البلد الغربي الوحيد الذي أعاد فتح سفارته في ليبيا بعدما أغلقها عام 2015، بسبب أعمال العنف.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن بلاده "يمكنها أن تفخر" بكيفية تعاملها مع المهاجرين، وذلك ردا على اتهامات منظمة العفو الدولية لروما وحكومات أوروبية أخرى "بالتواطؤ عن قصد" في ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا.

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وقال جنتيلوني: "أخيرا، بات وضع حقوق الإنسان في ليبيا تحت الضوء، هذا في مصلحتنا".

وحذرت منظمة العفو الدولية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد روما وحكومات أوروبية بسبب سياسة التكتل الأوروبي في مساعدة الحكومة الليبية لمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا.

وتعد ليبيا منذ سنين مركز عبور لآلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي هربا من العنف في بلادهم وبحثا عن فرص أفضل للعيش هناك.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي