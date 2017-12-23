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وزير خارجية إيطاليا يقوم بزيارة خاطفة لليبيا

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وزير خارجية إيطاليا يقوم بزيارة خاطفة لليبيا
Reuters Handout
عمليات إنقاذ في البحر المتوسط لمهاجرين غير شرعيين - أرشيف
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قام وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو إلفانو بزيارة قصيرة للعاصمة الليبية طرابلس في إطار التعاون المستمر بين البلدين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

والتقى الوزير الإيطالي مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مقدمهم رئيسها فايز السراج، كما تفقد سفينة إيطالية يساعد طاقمها خفر السواحل الليبيين.

وصرح إلفانو للصحافيين، أنه أجرى محادثات "غنية ومهمة" مع المسؤولين الليبيين، مذكرا بأن إيطاليا هي البلد الغربي الوحيد الذي أعاد فتح سفارته في ليبيا بعدما أغلقها عام 2015، بسبب أعمال العنف.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن بلاده "يمكنها أن تفخر" بكيفية تعاملها مع المهاجرين، وذلك ردا على اتهامات منظمة العفو الدولية لروما وحكومات أوروبية أخرى "بالتواطؤ عن قصد" في ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا.

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وقال جنتيلوني: "أخيرا، بات وضع حقوق الإنسان في ليبيا تحت الضوء، هذا في مصلحتنا".

وحذرت منظمة العفو الدولية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد روما وحكومات أوروبية بسبب سياسة التكتل الأوروبي في مساعدة الحكومة الليبية لمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا.

وتعد ليبيا منذ سنين مركز عبور لآلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي هربا من العنف في بلادهم وبحثا عن فرص أفضل للعيش هناك.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي

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