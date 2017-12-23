مجلس نينوى يطالب العبادي برفع يده عن المحافظ

طالب مجلس محافظة نينوى شمالي العراق، وبصورة رسمية رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع يده عن المحافظ نوفل العاكوب بسبب "ملفات فساد".

وقال عضو مجلس المحافظة حسام الدين العبار: "مجلس نينوى قدم كتابين رسميين إلى رئيس الوزراء لسحب اليد عن محافظ نينوى نوفل العاكوب بسبب ملفات فساد، ولدينا 50 سؤالا عن هدر المال العام والخدمات وملفات النازحين وغيرها".

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وأضاف: "حين كنا نطالبه بالحضور كان يتحجج بطلب تأجيل جلسة الاستجوابن وتلا ذلك إصدار أوامر قبض من محكمة مدينة تلكيف لأربعة من أعضاء مجلس المحافظة"، مبينا أن "عملية تعطيل جلسات المجلس هي من مصلحة المحافظ، إذ عدم اكتمال النصاب القانوني يعني عدم عقد الجلسة".

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وتابع العبار، أن "على العبادي التدخل لحسم الملف، وخاصة، أنه يصرح بأن الحرب المقبلة بعد القضاء على داعش هي الحرب على المفسدين، وهناك إهمال من قبل حكومة بغداد في ملف نينوى من حيث الإعمار أو تخصيص الموازنات".

وشدد عضو مجلس نينوى على أن "مجلس المحافظة ماض في عملية استجواب العاكوب، ولن تنفعه المحاولات التي يقوم بها لإعاقة الاستجواب".

وأكد السياسي العراقي على أن المحافظة تحتاج إلى دعم حكومي، وأن هناك مشاكل تعترض أهالي الساحل الأيمن والأيسر من حيث قلة الخدمات وبقاء الآلاف في المخيمات، ودعا الحكومة إلى "إعادة النظر بملف نينوى وعقد اجتماع خاص لمعرفة ما وصلت إليه من تردي في جميع المستويات".

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وكشف عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربا الجمعة، أن محافظ نينوى نوفل العاكوب أرسل مذكرة بإلقاء القبض بحقه مع ثلاثة أعضاء آخرين إلى قائد شرطة المحافظة، مبينا أن الغرض من المذكرة هو "تعطيل" عمل مجلس المحافظة.

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي