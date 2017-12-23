المجلس الانتقالي اليمني يعين بن بريك رئيساً لـ"برلمان الجنوب"

أفاد مراسلنا في عدن، بأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أصدر اليوم السبت، قرارا بتعيين اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيساً للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح مراسلنا أن الزبيدي أعلن عن تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق رئيسا للجنة، وأنيس لقمان نائبا له، في الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك، في تصريح خاص لـRT على أن المجلس ماض نحو استعادة دولة الجنوب ما قبل عام 1990، والاستعداد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية".

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وأضاف بن بريك: "قريبا سيتم الإعلان عن تأسيس وزارة دفاع جنوبية نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية".

ومن المرجح أن يؤدي رئيس ونائب الجمعية المعيّنين اليمين الدستورية مساء اليوم، أمام رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

المصدر: RT

صلاح العاقل