مصر.. مصرع 13 شخصا بحادث سير

أفادت وزارة الصحة المصرية بأن 13 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم السبت بحادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة على طريق صحراوي سريع في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: قتل 13 شخصا وأصيب 8 آخرون بكسور أو بارتجاج في المخ".

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من جانبها، رجحت مصادر أمنية مصرية أن يكون ازدحام السير الكثيف هو سبب وقوع الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الحافلة كانت في الطريق من إحدى مدن المحافظة إلى القاهرة".

يذكر أن 13 شخصا آخرين، كانوا لقوا حتفهم الأربعاء الماضي إضافة إلى إصابه 3 آخرين بحادث تصادم مماثل على نفس الطريق في المحافظة ذاتها.

المصدر: وكالات

أحمد باديان