وزير الأوقاف المصري والوصايا العشر!

قدم وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة 10 وصايا للمتطرفين خلال زيارته لمدينة بور سعيد أمس الجمعة، مشددا على ضرورة التعاون للقضاء على العملاء الخونة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال الوزير المصري: "من يدافع عن المسجد كمن يدافع عن الكنيسة كلاهما شهيد".. "إننا الآن على أبواب عام ميلادي جديد ولابد لنا من أن نتعاون على حماية الكنائس كما ندافع عن المساجد.

وأوصى الوزير المتطرفين بعشر وصايا هي:

1- طهروا أنفسكم من الأمراض

2- بادروا بتعجيل التوبة الصادقة

3- لا خير في من لا يستفيد من ماضيه ويتدارك أخطاءه

4- من يدافع عن المسجد كمن يدافع عن الكنيسة كلاهما شهيد

5- منع غير المؤهلين والمتخصصين من تشويه صورة الإسلام والدين الصحيح

6- مصر ستظل أبية قوية عصية

7- مصر لن تنهزم ولن تنكسر

8- نتعاون في القضاء على المتطرفين

9- لا نتستر على عميل أو خائن

10- أنا واحد من الناس أواجه الإخوان فهم خطر على الدين والدولة

المصدر: وسائل إعلام مصرية

علي الخطايبة