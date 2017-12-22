ترامب ينسب لأمريكا النصر على "داعش" في سوريا والعراق!

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العسكريين الأمريكيين حرروا "بشكل كامل" جميع المناطق في سوريا والعراق من مقاتلي تنظيم "داعش".

وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض: "كما تعلمون، فإننا حققنا نجاحات كبيرة في سوريا والعراق.. لقد حررنا تقريبا جميع الأراضي التي كانت (الخلافة) قد استولت عليها في سوريا.. والأمر نفسه يتعلق بالعراق".

وأكد ترامب، أنه تم "تحقيق نجاحات كبيرة أيضا في أفغانستان، وذلك عقب كلمة ألقاها في أغسطس الماضي بشأن الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.

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تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، كانت هي أيضا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، مؤكدة أن الفضل في ذلك يعود إلى الجنود البريطانيين.

وكان الاتحاد الروسي أعلن في الـ6 ديسمبر، التحرير الكامل لأراضي سوريا من مسلحي "داعش"، وذلك بعد عملية عسكرية جوية أجرتها القوات الروسية بعد أن وصلت إلى سوريا في سبتمبر عام 2015 بطلب من الحكومة السورية.

وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ11 ديسمبر، خلال زيارته لقاعدة حميميم الجوية في سوريا بسحب القوات الروسية من هناك.

المصدر: وكالات

إياد قاسم