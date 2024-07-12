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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:14 GMT

    مراسلنا: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي في اليمن

    قال مراسلنا في العاصمة اليمنية صنعاء إن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت اليوم الجمعة مطار الحديدة الدولي في اليمن.

    مراسلنا: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي في اليمن
    Gettyimages.ru

    ولم تذكر السلطات المحلية أي أنباء حول الأضرار الناتجة عن الغارات.

    وفي أواخر شهر يونيو الماضي، شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين حتى الآن.

    يذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

    وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

    ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.

    المصدر: RT

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