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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:23 GMT

    حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا

    أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مستحدثة في المطلة وتدميرها، وتجمع للجنود الإسرائيليين في موقع حانيتا العسكري الإسرائيلي.

    حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا
    Globallookpress

    وقال حزب الله في بيانين منفصلين، إنه "استهدف عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الجمعة التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

    وفي بيان ثان قال حزب الله إنه "استهدف ‏عند الساعة 09:50 مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية".‏

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم، عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي، من دون الإفادة عن أضرار.

    بدورها أفادت القناة 12 العبرية، بانقطاع التيار الكهربائي في المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

    المصدر: RT

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