مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:39 GMT

    الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي

    أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي، من دون الإفادة عن أضرار.

    الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي
    Globallookpress

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس أدميت شمال إسرائيل، تم رصد قذيفة اجتازت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

    من جهة أخرى، أضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في موشاف أفيفيم، تبين أنه إنذار خاطئ".

    وكانت القناة 12 العبرية، أفادت اليوم الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنة المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة، فيما لم يصدر أي بيان عن حزب الله في هذا الشأن.

    في غضون ذلك، قال مراسلنا في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق مناطق قضاء المتن وجبيل وصولا إلى طرابلس شمال لبنان.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس