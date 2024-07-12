إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط في المعارك مع حزب الله

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس أدميت شمال إسرائيل، تم رصد قذيفة اجتازت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

من جهة أخرى، أضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في موشاف أفيفيم، تبين أنه إنذار خاطئ".

وكانت القناة 12 العبرية، أفادت اليوم الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنة المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة، فيما لم يصدر أي بيان عن حزب الله في هذا الشأن.

في غضون ذلك، قال مراسلنا في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق مناطق قضاء المتن وجبيل وصولا إلى طرابلس شمال لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

المصدر: RT