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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 04:13 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط في المعارك مع حزب الله

    أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط في المعارك مع حزب الله
    idf.il

    وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل فاليري شيفونوف، 33 عاما، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228، مشيرا إلى أنه قتل أثناء القتال في شمال إسرائيل.

    وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 682، من الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم، 326 منهم قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

    المصدر: RT

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