وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل فاليري شيفونوف، 33 عاما، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228، مشيرا إلى أنه قتل أثناء القتال في شمال إسرائيل.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 682، من الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم، 326 منهم قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

المصدر: RT