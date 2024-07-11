وأضاف الرئيس الجزائري خلال لقاء دوري مع الصحافة، أن "الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة أصبحت قوية".

إقرأ المزيد الجزائر.. عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

وأشار إلى أن "النزيف الذي نخر الخزينة العومية انتهى واسترجعنا أموالا منهوبة وقيمتها بالمليارات".

وأوضح أن "المواطن اليوم أصبح أكثر راحة من خلال صيانة حقوقه أصبح يقوم بحرياته وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع".

هذا وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية