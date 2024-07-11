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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 20:27 GMT

    عبد المجيد تبون: مداخيل الجزائر أصبحت قوية وما حققناه انتصار الشعب وليس انتصاراتي

    قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، إن مداخيل البلاد أصبحت قوية، مؤكدا أن كل الانتصارات التي تحققت هي إنجازات الشعب.

    عبد المجيد تبون: مداخيل الجزائر أصبحت قوية وما حققناه انتصار الشعب وليس انتصاراتي
    Gettyimages.ru

    وأضاف الرئيس الجزائري خلال لقاء دوري مع الصحافة، أن "الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة أصبحت قوية".

    وأشار إلى أن "النزيف الذي نخر الخزينة العومية انتهى واسترجعنا أموالا منهوبة وقيمتها بالمليارات".

    وأوضح أن "المواطن اليوم أصبح أكثر راحة من خلال صيانة حقوقه أصبح يقوم بحرياته وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع".

    هذا وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

    المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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