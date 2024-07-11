

وخلال مقابلة إعلامية أكد تبون "ترشحه لعهدة ثانية"، موضحا أنه "ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".

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وأضاف الرئيس الجزائري أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. واذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية