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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:12 GMT

    الجزائر.. عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

    أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

    الجزائر.. عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
    Legion-Media


    وخلال مقابلة إعلامية أكد تبون "ترشحه لعهدة ثانية"، موضحا أنه "ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".

    وأضاف الرئيس الجزائري أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. واذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".

    ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر.

    المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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