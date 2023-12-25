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ما يفوق 30 مليار دولار.. الرئيس الجزائري يكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها

أخبار العالم العربي

ما يفوق 30 مليار دولار.. الرئيس الجزائري يكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين خلال خطاب وجهه للأمة أمام نواب غرفتي البرلمان عن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها، تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد في خطاب وجهه للأمة، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متمثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية".

وقال الرئيس الجزائري في خطابه إن "مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية".

وأضاف الرئيس أن "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن". موضحا أن "عددا من الدول الاوروبية أبدى استعداده للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقى خطابا للأمة أمام البرلمان بغرفتيه في سابقة تاريخية ولأول مرة، منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين عام1977.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

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