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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:13 GMT

    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم (صور)

    أفادت وكالة "سانا" بوصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، اليوم الخميس.

    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم (صور)
    Globallookpress

    وقال مراسلنا في لبنان "انطلقت الدفعة الثانية من الحملة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني لإعادة النازحين السوريين من وادي حميد عرسال شرقي لبنان باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي باتجاه قارا، فليطا، الجراجير ويبرود باتجاه معبر القاع الحدودي القصير داخل الأراضي السورية والتي ضمت 350 نازحا".

    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم (صور)

    وذكرت وسائل إعلام لبنانية الخميس أنه "انطلقت صباح اليوم قافلة تضم دفعة جديدة من النازحين السوريين في مخيمات بلدة عرسال وقبل التحرك باتجاه الأراضي السورية تم التحقق من أوراقهم الثبوتية عند نقطة "وادي حميد".

    وأشارت إلى أنه "رافق القافلة التي سلكت الطريق الجردية الحدودية عناصر من الأمن العام، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم".

    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم (صور)
    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم (صور)

    وفي 14 مايو الماضي، عادت دفعة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم عبر معبر "جوسيه" بريف حمص وسط سوريا.

    وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أعلن منتصف أبريل الماضي، أنه تطرق خلال لقائه برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لموضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

    المصدر: RT

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