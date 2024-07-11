إقرأ المزيد دفعة من اللاجئين السوريين تعود من لبنان (فيديو)

وقال مراسلنا في لبنان "انطلقت الدفعة الثانية من الحملة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني لإعادة النازحين السوريين من وادي حميد عرسال شرقي لبنان باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي باتجاه قارا، فليطا، الجراجير ويبرود باتجاه معبر القاع الحدودي القصير داخل الأراضي السورية والتي ضمت 350 نازحا".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية الخميس أنه "انطلقت صباح اليوم قافلة تضم دفعة جديدة من النازحين السوريين في مخيمات بلدة عرسال وقبل التحرك باتجاه الأراضي السورية تم التحقق من أوراقهم الثبوتية عند نقطة "وادي حميد".

وأشارت إلى أنه "رافق القافلة التي سلكت الطريق الجردية الحدودية عناصر من الأمن العام، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم".

وفي 14 مايو الماضي، عادت دفعة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم عبر معبر "جوسيه" بريف حمص وسط سوريا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أعلن منتصف أبريل الماضي، أنه تطرق خلال لقائه برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لموضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

المصدر: RT