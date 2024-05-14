دفعة من اللاجئين السوريين تعود من لبنان (فيديو)

عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم عبر معبر "جوسيه" بريف حمص وسط سوريا، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مراسل الوكالة إنه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال من قبل الجهات السورية التي كانت بانتظارهم.

#النازحون السوريون يتجمّعون عند معبر نقطة وادي حميد في #عرسال قبل الانطلاق بقافلة العودة الطوعية التي تنظمتها المديريّة العامة للأمن العام pic.twitter.com/vRsBbI94Ws — sawti (@sawtinews) May 14, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نازحين سوريين عائدين وهم يتجمّعون عند معبر نقطة "وادي حميد" في عرسال اللبنانية قبل الانطلاق بقافلة العودة التي تنظمتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

سانا

كما وصلت دفعة جديدة أيضا من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر "الزمراني" بمحافظة ريف دمشق.

سانا

وفي مطلع مايو الجاري، حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان من المرجح أن يستمر في الارتفاع مع تقليص الجهات المانحة مساعداتها، وتزايد الضغوط على وصولهم إلى قبرص.

وقبلها أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، منتصف أبريل الماضي، أنه تطرق خلال لقائه برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لموضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

المصدر: وكالات