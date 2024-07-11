واشتعلت النيران في أراض زراعية في حلحول نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل صوتية في المنطقة.

وفي نابلس، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة لاقتحام المدينة من حاجز عورتا، حيث دارت اشتباكات بمنطقة المعاجين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة في نابلس، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب رائد عواد بعد مداهمة منزله بالمخيم نابلس واعتدت عليه بالضرب المبرح.

كما اعتقلت كلا من عبد الرحمٰن كعبي بعد اقتحام منزله في قرية روجيب شرق نابلس، وبسام سلامة بعد مداهمة منزله بمنطقة فطاير في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل (13 عاما) وشاب (23 عاما) جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهما بالضرب خلال اقتحام مخيم بلاطة.

من جهتها، قالت مجموعات "عرين الأسود"، إنها تصدت للقوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس في المحور الغربي في منطقة المعاجين ومحيط مخيم عين بيت الماء والمحور الشرقي في مخيم بلاطة ومحيطه بالرصاص والعبوات محلية الصنع.

وأكدت هذه المجموعات في بيان تم تداوله عبر صفحات إخبارية فلسطينية، أنه تم ايقاع القوات الإسرائيلية المقتحمة في أكثر من كمين وتم تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

أما "سرايا القدس-كتيبة نابلس"، فقد أكدت أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية في محاور القتال في منطقة المعاجين واستهدفوا القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة رام الله واعتقلت عمار علي الوحيدي ونجله يحيى خلال اقتحام حي الطيرة، كما اقتحمت القوات بلدة بيتونيا غرب رام الله.

هذا وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة البيرة وحيي "جبل الطويل" و"سطح مرحبا" في المدينة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: وفا+ إعلام فلسطيني