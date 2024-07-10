واقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الأربعاء مخيم عين السلطان بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان من المدخل الشمالي لمدينة أريحا وتمركزت قرب أحد المحال التجارية".

وأشارت إلى أن "الاحتلال أغلق المدخلين الجنوبي والشمالي باتجاه الخارجين من مدينة أريحا وأوقف عدد من المركبات".

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأفادت مصادر أمنية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عوريف وداهمت عدة منازل واعتقلت شابا".

وذكرت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت".

كما أصيب طفل برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس.

وقال الناطق باسم جمعية "الهلال الأحمر" أحمد جبريل إن "طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك".

وداهمت القوات الاسرائيلية عددا من منازل المواطنين وفتشها في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط في البلدة محمد عوض لوكالة "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة صافا شمال البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين عقب تحطيم أبوابها وألقت قنابل الصوت داخلها ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال".

وأضاف أن "الاحتلال تعمد خلال التفتيش تحطيم أثاث وزجاج النوافذ وإتلاف مقتنيات المواطنين مخلفا دمارا كبيرا قبل انسحابه دون أن يبلغ عن اعتقالات".

واعتقلت القوات الإسرائيلية 4 مواطنين من قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها.

وهدم الجيش الإسرائيلي محلين تجاريين في قرية حوسان.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين بأن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بهدم محل تجاري لمواد البناء في منطقة الشرفة شرقا كما هدمت محل آخر للبلاط في منطقة المشاهد غربا".

واستولت القوات الإسرائيلية صباح اليوم على أسمدة زراعية في مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر بأن "دوريات الاحتلال تمركزت في شارع نابلس المحاذي لمداخل ضاحية ذنابة واقتحمت محلا تجاريا لبيع مواد وأسمدة زراعية واستولت على كميات منها".

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات الشعراوية شمالي طولكرم من جهتها الغربية وشملت عتيل وعلار وباقة الشرقية واقتحم عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الزراعية على مفرق مثلث عتيل - علار وتفتيشها واستولى على أسمدة الزراعية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة سردا شمالي مدينة رام الله، واستولت القوات الإسرائيلية على أسمدة زراعية في البلدة.

وأفادت مصادر أمنية بأن "جيش الاحتلال اقتحم مشتلا زراعيا في البلدة واستولى على الأسمدة".

وأشارت المصادر إلى أن "الاحتلال عرقل حركة مرور المركبات على الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة بيرزيت".

وأفادت مراسلتنا باعتقال الجيش الإسرائيلي أحد أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع الأسمدة والمبيدات الحشرية في مدينة سلفيت شمال غربي الضفة.

RT

المصدر: RT