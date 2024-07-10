ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة"، حيث أبانت اللقطات لحظة إطلاق الصاروخ نحو المبنى وإصابته وانفجاره فيه.

كما نشر الإعلام الحربي في "الحزب" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقعَي حدب يارين وبركة ريشا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث أبانت اللقطات لحظة إطلاق صواريخ نحو تجهيزات ومعدات تجسسية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" على لسان قادته، أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT