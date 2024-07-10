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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:51 GMT

    النيابة المصرية تفرج عن الفنانة شيرين

    تصالح كل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب باليوم الأربعاء، وتنازلا عن البلاغات المقدمة للنيابة العامة.

    النيابة المصرية تفرج عن الفنانة شيرين
    Gettyimages.ru

    هذا وصرفت النيابة العامة المصرية الفنانين من سراي النيابة، عقب اتهام شيرين لطليقها حسام بالتعدي عليها بالضرب، وغادرا مقر النيابة العامة بعد تصالح الطرفين وتنازلهما عن البلاغات.

    وبدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب فى البلاغ المقدم منها ضد طليقها الفنان حسام حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب كما تواجه النيابة العامة شيرين عبد الوهاب باتهام حسام حبيب لها بتكسير الاستديو الخاص به.

    ووصلت منذ قليل إلى سراي النيابة العامة فى التجمع الخامس، الفنانة شيرين عبد الوهاب للاستماع إلى أقوالها فى البلاغ المقدم منها ضد الفنان حسام حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب.

    كانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الفنان حسام حبيب، وواجهته باتهامات الفنانة شيرين في المحضر الذى حررته بقسم التجمع أول، ونفى حسام حبيب كل الاتهامات وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

    المصدر: وسائل إعلام مصرية 

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