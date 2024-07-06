مصر.. نشر فيديو لمشاجرة الفنانة شيرين وطليقها حسام حبيب وتدمير الاستديو (فيديو)
انتشر فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب السبت وهي تقوم بتدمير استديو تسجيل الاغاني يعود لها ولطليقها حسام حبيب حيث قدمت شكوى للشرطة اتهمت فيها الأخير بـ"التعدى عليها".
وقالت شيرين في إفادتها أنها توجهت للاستوديو وطلبت منه فض الشراكة، لكنها فوجئت بـ"تعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها دون اعطائها متعلقاتها الشخصية.
وأوضح مصدر أمني أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجر السبت، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة، وأكدت تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، وإصابتها بجرح قطعي فى الرأس.
🚨 فيديو يُظهر #شيرين_عبد_الوهاب وهي تقوم بتدمير الاستديو 🤯#حسام_حبيب #شيرين— 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) July 6, 2024
pic.twitter.com/p3djuGJfC0
لكن الجهات الأمنية تفاجأت بعد تلقي شيرين العلاج المناسب بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب.
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بدوره، قال حسام حبيب، أنه بالفعل تشاجر مع شيرين لمنعها من إلحاق الأذى بإبنتها حيث كانت المشاجرة الأساسية بينهما.
وقال "تدخلت بصفتي موجودا في المكان لحل الأزمة بينهما".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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