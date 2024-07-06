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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 23:03 GMT

    مصر.. نشر فيديو لمشاجرة الفنانة شيرين وطليقها حسام حبيب وتدمير الاستديو (فيديو)

    انتشر فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب السبت وهي تقوم بتدمير استديو تسجيل الاغاني يعود لها ولطليقها حسام حبيب حيث قدمت شكوى للشرطة اتهمت فيها الأخير بـ"التعدى عليها".

    مصر.. نشر فيديو لمشاجرة الفنانة شيرين وطليقها حسام حبيب وتدمير الاستديو (فيديو)
    Internet

    وقالت شيرين في إفادتها أنها توجهت للاستوديو وطلبت منه فض الشراكة، لكنها فوجئت بـ"تعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها دون اعطائها متعلقاتها الشخصية.

     وأوضح مصدر أمني أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجر السبت، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة، وأكدت تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، وإصابتها بجرح قطعي فى الرأس.

    لكن الجهات الأمنية تفاجأت بعد تلقي شيرين العلاج المناسب بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب.

    بدوره، قال حسام حبيب، أنه بالفعل تشاجر مع شيرين لمنعها من إلحاق الأذى بإبنتها حيث كانت المشاجرة الأساسية بينهما.

    وقال "تدخلت بصفتي موجودا في المكان لحل الأزمة بينهما".

     

    المصدر: وسائل إعلام مصرية 

     

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