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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 16:31 GMT

    "حزب الله": قصفنا مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاغتيال بسوريا

    أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا على دفعات، ردا على اغتيال إسرائيل لكادر في صفوفه على طريق دمشق بيروت.

    "حزب الله": قصفنا مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاغتيال بسوريا

    وقال "حزب الله" في بيان له اليوم الثلاثاء: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

    ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" مقتل أحد كوادره، حيث جاء في بيان "الحزب": " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

    وياسر نمر قرنبش، كان يعمل سابقا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

    المصدر: RT

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