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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:21 GMT

    مسؤول سعودي يبحث في السودان استئناف "منبر جدة" والبرهان يتحفظ على وجود مؤيدي "الدعم السريع"

    استقبل رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين، نائب وزير الخارجية السعودي ‎وليد الخريجي، في بورتسودان.

    مسؤول سعودي يبحث في السودان استئناف
    Gettyimages.ru


    وخلال اللقاء، أكد الخريجي "حرص قيادة المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان وعلى ما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليب للحكمة وضبط للنفس"، وفق بيان الخارجية السعودية.

    وأضافت الخارجية السعودية في بيانها أن الخريجي أكد "على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية".

    كما أعرب نائب وزير الخارجية السعودي عن "ترحيب المملكة ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم الإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني التي من شأنها دفع ما تم التوصل له في جدة".

    وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين عوض في تصريح صحفي إن المباحثات تناولت الدعوة لإستئناف "منبر جدة".

    وأضاف أن رئيس المجلس السيادي أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساسا يبنى عليه، مؤكدا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مايو 2023.  

    وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا "أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة"، مبينا أن البرهان "أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم" قوات الدعم السريع.  

    وأعرب رئيس مجلس السيادة عن "شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان"، مشيرا إلى "العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".

    المصدر: "سونا" + RT

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