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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:59 GMT

    ميخائيل بوغدانوف وحسين عوض يبحثان حل الأزمة في السودان

    بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني حسين عوض الذي يجري زيارة خاصة إلى موسكو سبل الحل السريع للأزمة العسكرية والسياسية في البلاد.

    ميخائيل بوغدانوف وحسين عوض يبحثان حل الأزمة في السودان
    Sputnik

    وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد".

    وأضافت الوزارة: "أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها".

    كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا بعض القضايا العملية لمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والسودان، والتي تتسم بالودية.

    وفي مارس الماضي، أجرى بوغدانوف تبادلا مفصلا لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج.

    وكان قد أكد الجانب الروسي موقفه بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنشاء قوة عسكرية مشتركة.

    وكانت قد اندلعت الاشتباكات في 15 أبريل من العام الماضي، بين قوات الرد السريع والجيش في مروي والخرطوم، وسرعان ما انتشرت لتطال أجزاء أخرى من السودان.

    ونتيجة للصراع، قتل آلاف الأشخاص وجرح عشرات الآلاف، وعقدت الأطراف المتحاربة سلسلة مشاورات في جدة عام 2023، فيما تم الإعلان مرارا وتكرارا عن وقف لإطلاق النار بين الجيش والقوات الخاصة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالكامل.

    المصدر: RT

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