روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع ما يمكن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج سبل تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فقد تم تبادل مفصل لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان. وفي هذا السياق أكد الجانب الروسي الموقف المبدئي بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإقامة قوة عسكرية مشتركة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان الوزارة: "إن عملية التفاوض المستدامة بين الأطراف السودانية تهدف إلى حل سلمي للتناقضات القائمة بما يخدم الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها".

إضافة إلى ذلك، فقد ناقش الطرفان عددا من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السودانية.

وقد تصاعدت الأوضاع في السودان، أبريل 2023، بسبب خلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو. وتتعلق التناقضات الأساسية بينهما في توقيت وأساليب تشكيل قوة مسلحة وحدة، وكذلك حول من ينبغي أن يشغل منصب القائد الأعلى: رجل عسكري محترف كما يدعو البرهان، أم رئيس مدني منتخب كما يصر دقلو.

وقد اندلعت الاشتباكات، 15 أبريل من العام الماضي، بين قوات الرد السريع والجيش في مروي والخرطوم، والتي سرعان ما انتشرت إلى أجزاء أخرى من السودان. ونتيجة للصراع، قتل آلاف الأشخاص وجرح عشرات الآلاف. وعقدت الأطراف المتحاربة سلسلة مشاورات في جدة عام 2023، فيما تم الإعلان مرارا وتكرارا عن وقف لإطلاق النار بين الجيش والقوات الخاصة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالكامل.

المصدر: تاس