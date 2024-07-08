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وقالت غانم إنه اعتبارًا من غد الثلاثاء، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: تشهد البلاد بداية ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ذروة الموجة شديدة الحرارة يومي الخميس والجمعة تصل العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وواصلت: ترتفع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، تتجاوز درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

وتابعت غانم: تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، تتأثر البلاد بكتل هوائية ومنخفض الهند الموسمي، وفي نهاية الأسبوع تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة وبعض الكتل الهوائية الصحراوية مما يزيد من الإحساس بأجواء شديدة الحرارة، فيما تصبح الأجواء مائلة للرطوبة في الليل، مع نشاط للرياح خفيف يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت غانم، أن محافظات جنوب الصعيد تسجل ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية والسواحل الشمالية ما بين 32 إلى 35 درجة.

وحذرت غانم من انه لا بد من تجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 5 عصرًا، مع ارتداء غطاء للرأس وملابس قطنية فاتحة اللون وتناول قدر كبير من السوائل.

المصدر: القاهرة 24