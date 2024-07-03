وأضاف الخبير في حديث لمراسل نوفوستي: "في الليل، الحد الأدنى لدرجة حرارة الجو قبل شروق الشمس هي 24.5 درجة مئوية. يمكن بكل ثقة تسميتها بالليالي المصرية في موسكو. هذا المفهوم مناسب تماما. الجو حار جدا وغير طبيعي تماما لمنطقتنا".

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وأكد الخبير أن مثل هذا الطقس يحمل في طياته خطورة، لأن جسم الإنسان لا يسترد قواه بشكل جيد في درجات الحرارة المرتفعة هذه.

ويشار إلى أن درجة حرارة الجو في منطقة موسكو، وصلت خلال هذه الفترة إلى 31- 33 درجة، وكانت الشمس ساطعة ولم تحدث هطولات مطرية.

يوم أمس الثلاثاء تم تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة حرارة الجو في العاصمة الروسية زائد 31 - زائد 33 درجة مئوية. في عام 1890 وصلت درجة حرارة الجو في موسكو يوم 2 يوليو إلى أكثر من 31.9 درجة.

المصدر: نوفوستي