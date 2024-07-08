مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 06:39 GMT

    نفوق نحو 700 رأس ماعز بغارة إسرائيلية على مزرعة للمواشي في جبل طورة جنوب لبنان (فيديو)

    شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ثلاث غارات على بلدة جبل طورة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي.

    نفوق نحو 700 رأس ماعز بغارة إسرائيلية على مزرعة للمواشي في جبل طورة جنوب لبنان (فيديو)

    وذكر وسائل إعلامية لبنانية أن الغارة أدت إلى فقدان الراعي ونفوق نحو 700 رأس ماعز.

    هذا وتعرضت بلدة برج الملوك لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس، مما تسبب بتحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة وأضرار مادية بالممتلكات.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه استهدف "موقعا عسكريا لحزب الله في منطقة جبل طورة، وقبريخا، ومبنى عسكري في منطقة طلوسة، ومواقع البنية التحتية لحزب الله في مناطق حولا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

    يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع  لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

    فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات. ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية.

    المصدر: "الجديد" + RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط