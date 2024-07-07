مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 15:20 GMT

    الحكومة الاسرائيلية تصادق على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية والجنوبية

    صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية (مع لبنان) والجنوبية (مع قطاع غزة)، حتى 31 أغسطس 2024.

    الحكومة الاسرائيلية تصادق على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية والجنوبية
    AFP

    ووافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمديد فترة الإجلاء والراحة لسكان التجمعات الجنوبية الواقعة على مسافة 0-7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، وسكان التجمعات الشمالية الواقعة على مسافة 0-7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، و5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، حتى 31 أغسطس 2024.

    وذلك في ضوء "استمرار القتال والأهمية العملياتية والأمنية النابعة من تقييم الوضع، فيما يتعلق بتجمعات النقب الغربي وتجمعات الشمال، باستثناء تلك التجمعات التي لا يوجد عائق أمني أمام عودة سكانها"، وفق الإعلام العبري.

    وكانت وسائل عبرية قد أكدت إصابة 3 إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مبنى في الجليل الغربي، اليوم الأحد.

    في حين أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذ عمليات عدة ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى.

    كما تستمر الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط جهود دولية كثيفة مؤخرا في المفاوضات بين تل أبيب وحركة "حماس"، عبر الوسطاء، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

    هذا ويؤكد "حزب الله" على لسان قادته، أن عملياته ضد الجيش الإسرائيلي تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن "توقف هذه العمليات رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات