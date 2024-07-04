إقرأ المزيد روسيا ترسل لمصر قطعة نووية جديدة

وأفاد أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بوصول مُعدَّة الرفع الثقيلة "Zoomlion"، الملقبة بـ "الونش العملاق"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، إلى موقع الانشاءات بمحطة الضبعة النووية في مصر، حيث تعتبر المعدة من أكبر معدات الرفع المتواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

هذا ويبلغ أقصى ارتفاع للرافعة 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل الى 2000 طن.

ووصلت الرافعة الى ميناء الاسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء الى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء، حيث تم بناء منصة خاصة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من ألواح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

وجدير بالذكر أن أول عمل لـ"الونش العملاق" بالموقع سيتمثل بعملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية قدرها 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روساتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



المصدر RT